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Nash: "Kyrie ile pek basketbol konuşmuyoruz"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, takımdan ayrı olan Kyrie Irving ile "basketbol hakkında pek konuşmadıklarını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, takımdan ayrı olan Kyrie Irving ile "basketbol hakkında pek konuşmadıklarını" söyledi.

Nash, Irving ile olan ilişkisinin durumu hakkında dürüstçe bir açıklama yaptı:

"Kyrie ile iletişimde kalıyorum ama pek basketbol hakkında konuşmuyoruz. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için iletişimdeyiz."

Nash ayrıca, Irving'in yokluğunun oyun planlarını yapmasını zorlaştırdığını da itiraf etti:

"Hücum anlamında birçok farklı kadroya sahibiz. Herkesin geçmişi ve oyun tarzları farklı. Ekibimizde 10 yeni oyuncu var, bu tarz şeyler zaman alıyor.

Bu seneye, geçen sezon yaptıklarımızı devam ettireceğimizi düşünerek başlamıştık. Fakat Kyrie'nin olmamasıyla, farklı bir şekilde yapılanmaya çalışıyoruz."

KOVID-19 aşısını olmayı reddeden Irving, New York şehrinin sporcuların aşı olmasını zorunlu kılması sonrası takımla yalnızca deplasman maçlarında oynamayı hedeflemiş olsa da, bu planları Nets'in kendisini aşı olana dek tamamen kadro dışı bırakmasıyla suya düşmüştü.


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