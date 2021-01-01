Nash, Kyrie dramasından bıktı!: "Söyleyeceğimi söyledim"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kyrie Irving'le ilgili süregelen dramadan bıktığını ima ederek, artık önüne bakmak istediğini söyledi.



Irving, yakın zamanda KOVID-19 aşısını olmayı reddetmesi ve Nets tarafından kadro dışı bırakılması sonrası emekli olacağına dair söylentilerin ışığında, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında buna yönelik iddiaları yalanlamıştı.



Kyrie'nin bu açıklamaları hakkında fikirleri sorulan Nash, artık bunun hakkında konuşmayı bıraktığını şu şekilde belirtti:



"Pek dinlemedim aslında. Ve sanırım bu konuda söylemem gereken her şeyi hemen hemen söyledim. Değişen bir şey olursa bunun hakkında konuşabiliriz; ama artık gerçekten önüme bakmak ve karşılaşacağımız sorunların çözümlerine odaklanmak istiyorum."



Nash ayrıca, Kyrie'siz kadrosunun şampiyonluğu halen kazanabileceğini açıkladı:



"Bence hala potansiyelimiz çok yüksek. Böyle olağanüstü bir yeteneği kaybettiğinizde, kadronuz üç kişiye sahip olma üzerine belirli parametreler altında oluşturulur, bu yüzden herkesin bir sıra yukarı kayması gerekir."



