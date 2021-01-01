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Nash: "Kyrie dönerse ne güzel, ama onu bekleyemeyiz"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'in şu anda "Kyrie Irving'i düşünmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'in şu anda "Kyrie Irving'i düşünmediğini" söyledi.

Son iddialar, takımdan ayrı olan Kyrie'nin yalnızca bitki bazlı olması durumunda KOVID-19 aşısını yaptırmaya açık olacağını öne sürmüştü. Bu takım için iyi bir haber olsa da, Irving henüz ne tür bir eylemde bulunacağına karar vermiş değil.

Nash'e, takımın Kyrie'nin olası bir geri dönüş konusunda neler hissettiği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Sadece grubumuza ve her gün nasıl daha iyiye gidebileceğimize odaklanmış durumdayız. Eğer geri dönüşü gibi bir mükafat alabilirsek çok mutlu oluruz, ama buna bel bağlayamayız. Onu bekleyemeyiz."

Kyrie'nin yokluğunda Nets, Doğu'da 17-7'lik dereceleriyle zirvede yer alıyor.


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