Nash: "Korktuğum tek oyuncu, Michael Jordan'dı"

Hall of Fame oyuncu Steve Nash, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, NBA'de karşılaşmaktan korktuğu tek oyuncu olduğunu söyledi.



Basketbol tarihinin en iyi point guardlarından biri olan Nash, Matt Barnes ve Stephen Jackson ile All The Smoke podcastinin son bölümünde Jordan hakkında konuştu:



"Geçmişte maçları canlı izlemeyi geçtim, öyle Instagram ya da YouTube'daki gibi her şeye o kadar çok erişimimiz yoktu, o yüzden MJ, TV'de kesinlikle izlenmesi gereken biriydi. Tüm mental yetenek ve becerilerinin üstünde bir karizması vardı ve ne kadar büyük olduğunu biliyordunuz. Oynadığım diğer oyunculara nazaran benzemediğini düşündüğüm tek şey, ona karşı oynamanın gerçek bir korku unsuru olduğu. Hayatımda, ligin başka bir oyuncudan bu kadar korktuğunu veya bir oyuncu için bu kadar saygılı olduğunu görmedim."



Nash, ilk kez 1996'da Phoenix Suns ile NBA'e gelmişti. Jordan ve Bulls, 1997 ve 1998'de Utah Jazz'e karşı şampiyonluk kazanmıştı. Yani Nash, ligdeki ilk iki yılında MJ'in iki yüzük kazandığını görmüştü.