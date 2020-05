Nash: "Kobe'yle oynamak benim için göz açıcıydı"

Hall of Fame oyuncusu Steve Nash, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile oynamanın kendisi için "göz açıcı" olduğunu söyledi.



Nash, Phoenix Suns için oynadığı dönemde kendisiyle sayısız savaş yaptıktan sonra, Kobe ile Lakers'da iki yıl oynamıştı.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu All the Smoke podcastinin son bölümünde Nash, Lakers efsanesi ile oynamanın neden "göz açıcı" olduğunu anlattı:



"Kariyerimizin sonlarında soyunma odasını onunla paylaşmak durumunda olduğumuzda, bir anlamda göz açıcıydı... Onu rekabetçi olarak düşünürdüm. Onu dominant bir rekabetçi olarak düşünürdüm, bu yüzden Lakers'a geldiğimde ve genç oyuncuların ona nasıl taptığını gördüğünüzde, bu göz açıcıydı, çünkü onun bakış açısına hiç sahip olmamıştım. Ama lige geldiğimde (Michael) Jordan'la da aynen böyle olmuştum."