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Nash: "Kevin, yakında dönecektir!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'ın sakatlığıyla ilgili olumlu bir güncelleme paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'ın sakatlığıyla ilgili olumlu bir güncelleme paylaştı.

Nets, hamstringinin iyileşme sürecinde bir aksaklık yaşadığından ötürü süresiz kadro dışı kalmış olan James Harden tarafından kötü bir haber almış olsa da, Nash'e göre, ekibin diğer süperstarı Durant yakında parkelere dönecek.

"Bence Kevin'in sakatlığı Harden'inkinden daha olumlu. Sanırım taramasını yaptılar ve onunki daha çok günlük bir durum. Önümüzdeki birkaç gün içinde mi yoksa daha sonra mı döneceğini göreceğiz. Ancak yapılan tarama herhangi bir açıdan endişe verici veya olumsuz değildi. Bu yüzden yakında dönebileceğini umuyoruz."

NY Post'tan Brian Lewis'e göre, geçtiğimiz Pazar günü Miami Heat'e karşı oynanan maçta uyluk sakatlığı geçiren Durant'in sakatlığı "küçük" kabul ediliyor.


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