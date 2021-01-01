Nash: "Kevin, bir hafta sonra yine değerlendirilecek"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'in önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilmeye alınacağını söyledi.



Halen zorlanmış olan sol hamstringinin iyileşme sürecinde olan KD, bir hafta daha parkelerden uzak kalacak.



Nash, Sports Illustrated'dan Brian Mahoney'ye, Durant hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Sanırım ikinci taramayı yaptırdığımızda bu sürecin biraz daha uzun olacağını anlamıştık. İlk taramada biraz kanama vardı ve görüntü o kadar net değildi. İkinci taramaya baktığımızda belli bir zaman çizelgesi ortaya çıkarabilmiştik, fakat bu değişebilir. Ancak bunun aşağı yukarı bir aylık gibi bir süreç olmasını bekliyorduk zaten.



Yani kim bilir? Taramanın ne dediğini, bunun bizi nereye götürdüğünü ve ne kadar çabuk döneceğini kimse bilmiyor. Ama bence ikinci taramayı yaptırdığımızda aşağı yukarı süreyi anlamıştık."



Durant, 13 Şubat'tan beri kadro dışı ve geçtiğimiz Pazar günü 2021 All-Star Maçını da kaçırmıştı.



