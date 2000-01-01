Nash: "KD eski sağlığına dönmeye yakın, şu an %90'larda"

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in %100 eski sağlıklı haline dönmeye yakın olduğunu söyledi.



Durant, aşil sakatlığının kendisini 18 ay boyunca kenarda tutmasının ardından, kısa süre önce tekrar oynamaya dönmüştü.



Nash bir konferans görüşmesinde, muhabirlere şunları söyledi:



"Yüzde 90 mı yoksa 99 mu geri dönmüş durumda, bilmiyorum. Ama kendisini yargılamaya başlamadan önce 15-20 maç zaman tanıması gerektiğini ona sürekli söylüyorum. Bazen, tekrar kendiniz gibi hissetmek için geçirmeniz gereken zamanın, boşta geçirdiğiniz zaman kadar olduğunu söylerler.



Kesinlikle isteyebileceğimiz her şeyi yaptı, ancak bence NBA maçlarını oynamadan, sakatlık sonrası nasıl durumda olduğunu kesinleştirmenin bir yolu yok."



Durant bugüne kadar Los Angeles'ta zorlu sezon dışı antrenmanlara, Nets'le antrenman kampına ve iki hazırlık maçına katılmıştı. Boston Celtics'e karşı oynanan hazırlık maçında fark atan Nets ekibiyle forma giyen Durant, kolaylıkla 25 sayıya ulaşmıştı.



KD, geçtiğimiz günlerde %100 geri dönmüş gibi hissetmediğini itiraf etmişti:



"Bunun zamanla oturacağını hissediyorum. 18 aydır bir NBA maçında, o fizikselliğe ve oyunun hızına karşı oynamıyordum. Bu yüzden bacaklarımın alışması biraz zaman alacak. Ama her sahaya adım attığımda beni destekleyen, başarılı olmam için beni harika pozisyonlara koymaya çalışan ve birbirimizi besleyen adamlardan oluşan bir takımımız var. Dolayısıyla, buna devam edersek, işlerin hızına alıştığımda bu süreç benim için oldukça sorunsuz geçecek."



Nash'in, Durant'in ligin 2014'teki MVP ödülünü ve Golden State Warriors'ta arka arkaya NBA Finaller MVP'si ödüllerini kazanan oyuncunun formuna geri döneceğinden hiç şüphesi yok:



"Bunu yeniden oluşturamazsınız. Simüle edemezsiniz veya değiştiremezsiniz de. Yani bu süreçten geçecek, bazı maçlarda bulunacak ve bana kalırsa çok geçmeden - eğer sağlığı ve bunun üzerine yaptığı şeyler konusunda yeterince şanslıysak - %100 Kevin Durant olacaktır, şüphesiz."



