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Nash: "KD, All-Star arasından önce döner"

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, bir süredir sakatlık dolayısıyla kadro dışı kalan Kevin Durant'in, All-Star arasından önce kadroya geri döneceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, bir süredir sakatlık dolayısıyla kadro dışı kalan Kevin Durant'in, All-Star arasından önce kadroya geri döneceğini söyledi.

Durant'in, sezonun ilk bölümünün son birkaç maçında Nets forması giyme ihtimali bulunuyor.

"Kendisiyle ilgili temkinli olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bu açıdan işleri ağırdan almaya, ona herhangi bir baskı uygulamamaya ve aceleye getirmemeye çalışıyoruz. Ayrıca ona iyileşmesinin de ötesinde zaman tanıdığımızdan emin olarak, rutinine güçlü ve kondisyonu yerinde bir şekilde dönmesini istiyoruz. Onu izliyoruz ve acelemiz yok, ama All-Star arasına kadar kadro dışında olacağını sanmıyorum."

Durant, geçtiğimiz yıl kendisini tüm sezon boyunca dışarıda tutan bir sakatlıktan dönmüş ve bu sezon oynadığı 19 maçta, 29.0 sayı, 7.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.


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