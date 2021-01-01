Nash: "James Harden şampiyonluk istiyor!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın sağlıklı ve formda kalmasının, en önemli şey olduğunu söyledi.



Nash kısa süre önce SiriusXM NBA Radio'ya konuştu ve Harden'ın takım içindeki liderliğini övdü:



"Bizim için harika bir lider oldu. Son derece yüksek bir IQ'su var. Yaptığı işi çok önemsiyor ve gerçekten bir şampiyonluk kazanmak istiyor. Onu motive eden şeyin bu olduğu, her gün antrenmanlara ve takım arkadaşlarına yaklaşma biçimini görülünce anlaşılıyor.



Onun kalibresinde, kariyerini şampiyonlukla tamamlamak isteyen bir oyuncuya sahip olmak, bizim için oldukça heyecan verici. Motivasyonu yüksek ve isteyebileceğiniz tüm deneyimle yeteneğe sahip.



Yani amacımız onu sağlıklı tutmak ve ayrıca sezon boyunca bireysel olarak gelişmeye devam edebilecek bir konuma getirebilmek. Bir oyun kurucu ve lider olarak yapabildiklerini zaten biliyoruz. Bu yüzden sağlıklı olması ve geçen yılki duraksamalardan sonra fiziksel olarak gelişmeye devam etmesi, bizim için çok önemli olacak.



Çünkü tüm bunlar, onun en yüksek seviyede oynamasını sağlıyor."



