Brooklyn Nets koçu Steve Nash, ekibin James Harden'ın hamstring sorununun ciddi olmadığı konusunda 'iyimser' olduğunu söyledi.



Harden, Houston Rockets karşısında oynadığı dün geceki maçtan hamstring gerginliği yüzünden ayrılmış olsa da, erken belirtiler kendisi için çok büyük bir sorun olmadığına işaret etti.



Nash, maç sonrası "Onu izleyeceğiz. Ertesi gün nasıl hissettiğini göreceğiz. Size söyleyecek çok şeyim yok ama uzun vadeli bir şey olmadığı konusunda iyimseriz. Bakacağız." şeklinde konuştu.



Harden, üçüncü çeyreğin bitimine 4:48 kala oyunu terk etmeden önce oynadığı 27 dakikada 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydetmişti.



31 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında Houston'dan takas yoluyla Brooklyn'e katıldığından bu yana 26.4 sayı, 11.4 asist ve 8.9 ribaund ortalamalarına sahip.



