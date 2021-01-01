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Nash: "Harden, tarihin en özel oyuncularından biri"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın "bu neslin en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın "bu neslin en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Harden, NBA tarihinde 20.000 sayı, 6.000 asist ve 5.000 ribaund barajına ulaşan 10. oyuncu olarak, istatistik anlamında büyük bir dönüm noktasına ulaşmıştı.

Harden'ın bu başarısı hakkında yorum yapan Nash, kendisinin "bu neslin en iyi oyuncularından biri" olduğunu ve rakamların bu argümanı ve Harden'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu desteklediğini sözlerine ekledi:

"Tarihin en büyük oyuncularından biri. Ortaya koyduğu rakamlar inanılmaz. Bu neslin en iyi oyuncularından biri. Bu rakamları ve elde ettiği başarıyı düşünmek, akıllara durgunluk veriyor. Yalnızca kendi nesli için değil, tarihi açıdan da çok özel olan oyunculardan biri. Ve rakamlar da bunu destekliyor."

Harden bu sezon maç başına 22.0 sayı, 8.0 ribaund ve 9.8 asist istatistikleriyle oynuyor.


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