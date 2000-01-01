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Nash: "Durant ve Kyrie'nin 72 maç oynamaları, olası değil"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in bu sezon 72 maçta da oynamasının 'olası olmadığını' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in bu sezon 72 maçta da oynamasının 'olası olmadığını' söyledi.

Nash, Nets'in Durant ve Irving ile ilgili planını paylaştı ve muhabirlere verdiği demeçte, her iki süperstarın da tüm sezon boyunca oynamasının mümkün olmadığına inandığını belirtti:

"Muhtemelen ikisinin de 72 maç oynaması pek olası değil. İkisi de çok uzun süre oyundan uzak kaldılar, özellikle Kevin. Onun oyuna adapte olma sürecine çok dikkat etmeliyiz. Belki de onu kendisinden korumalıyız."

Durant, aşil sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamını kaçırırken, Irving de sakatlıklar nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebilmişti.


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