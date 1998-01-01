Nash, Dirk Nowitzki'yi Nets'e asistan koç olarak almaya çalışmış!

Brooklyn Nets'in yeni başantrenörü Steve Nash'in, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin Brooklyn'e asistan olarak katılma konusundaki ilgisini ölçmek için kendisine ulaştığı bildirildi.



The New York Times'tan Marc Stein, Nowitzki'nin 2019'da emekli olduktan sonra basketbola tam zamanlı geri dönmeye hazır olmadığı için teklifi geri çevirdiğini bildirdi.



Nash ve Nowitzki ilk olarak 1998'de Mavericks'te takım arkadaşı olmuşlardı. Dirk çaylak yılına girerken, Nash, Phoenix Suns ile iki sezon geçirdikten sonra Dallas'a gitmişti. Dallas o sezonu 19-31 derecesi ile tamamlasa da, ikili sonunda Mavericks'i 2003 konferans finallerine taşımıştı ve takım, 1988'den o yana ilk kez o kadar ilerlemişti.



Nash 2004'te Phoenix'e serbest oyuncu olarak dönene kadar, ikili, Batı Konferansı'ndaki en iyi yıldız ikililerinden biri haline gelmişlerdi. Bir daha asla aynı takımda oynamamalarına rağmen (ara sıra All-Star maçları dışında), ikisi kariyerleri boyunca hep yakın arkadaş kalmışlardı.



Nowitzki 21 yıllık kariyerinin geri kalanını Mavericks ile geçirmişti. Mart ayında takımın efsane oyuncuya resmi bir iş teklifi yaptığı, ancak Nowitzki'nin bunu kabul etmekte isteksiz olduğu söylenmişti.



Nash, Perşembe günü resmi olarak Brooklyn'in yeni başantrenörü olarak ilan edilmişti. Eski geçici koç Jacque Vaughn, Nash'in koç kadrosunun şimdilik bilinen diğer tek üyesi.



