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Nash: "Brooklyn ile şampiyon olsam, başkaları adına daha çok sevinirdim"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, bir oyuncu olarak kazanamadığı şampiyonluğu, Nets ekibiyle kazanma şansıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, bir oyuncu olarak kazanamadığı şampiyonluğu, Nets ekibiyle kazanma şansıyla ilgili konuştu.

Nash, basketbol tarihinin en iyi point guardlarından biri olarak, Phoenix Suns ile basketbolda devrim yaratmış ve 2000'li yılların ortalarında harika performanslar göstermişti. Hücum tarafında çok yönlü bir tehdit olan Nash, iki kez normal sezon MVP'si ödülünü kazanmış ve Suns'ı birden çok kez playofflara taşımıştı. Ancak Phoenix, NBA Finalleri'ne asla ulaşamamıştı.

Nash, bir şampiyonluk kazanma adına son bir hamle yapmak için, 2012'de Los Angeles Lakers'a katılmış, ancak bu planı başarısız olmuş ve yüzüksüz olarak emekli olmuştu.

Şimdi ise, Nets'in koçu olarak bir yüzük kazanması durumunda, nasıl hissedeceği konusunda açıklamalarda bulundu:

"Benim için çok büyük olurdu, ama dürüst olmak gerekirse, her şey benimle ilgili değil. Ben grubumuz, oyuncular ve antrenörler için çok heyecan duyardım. Doğrusu, oyuncularımızın, koçlarımızın ve tüm departmanların kazandığını görmekten, benim kazanmam durumunda hissedeceğim duygudan daha çok neşe ve zevk duyardım.

Ben bir grubun ve bir takımın parçası olmayı çok seviyorum ve diğer insanları mutlu ve başarılı görmek, bireysel ihtişamdan çok daha tatmin edici. Sırf bunun bir parçası bile olmak inanılmaz olurdu, ancak herkesin memnuniyetini görmek benim için dünyalara bedel olurdu."


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