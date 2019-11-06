NASCAR'ın sanal yarışı, bugüne kadar en çok izlenen e-spor TV şovu oldu

NASCAR ve Fox Sports , koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunluluktan sanal yarışlar yayınlamaya başladı, ancak göstermiş oldukları çabalar karşılığını almış gibi görünüyor. 22 Mart'ta Fox Sports kanalı üzerinde yayınlanan eNASCAR iRacing Pro Invitational Küme yarışı bugüne kadar ki en yüksek oranlı Espor TV programı oldu.



Espor etkinliklerinin ve bir çok otomobil, spor müsabakalarının iptal olması sonucunda etkinlik sahipleri video oyunları üzerinden insanların eğlenebilmesi adına yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Son edindiğimiz habere göre iptal olan NASCAR yarışları Fox TV üzerinden Amerika'da canlı olarak yayınlandı ve toplamda 903.000 kişinin izlediğini ve şimdiye kadar ki en çok izlenen Espor yarışı olduğu söylendi.



Buna göre Fox, 29 Mart'ta 13:00 Doğu'da simüle edilmiş bir Teksas Motor Yarış Pistinde bir yarışla başlayarak sezonun geri kalanını kapsamayı taahhüt etti. Hem Fox yayın ağında hem de FS1 ve Fox Sports uygulamasında yayınlanacak.



NASCAR ve Fox'un gerçek yarışları yapamamasından dolayı böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapması bir çok kişinin takdirini kazandı. Ayrıca yapılan yarışın kazananı ise Denny Hamlin oldu.



KAYNAK: TURKMMO



