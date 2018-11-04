NASA az önce yayınladı… Okyanusta korkutan görüntü

NASA'nın Güney Amerika üzerinde bulunan Suomi NPP isimli uydusundan çekilen görüntüler dünya kamuoyuna bomba gibi düştü... VIIRS isimli teknolojiyi kullanan uydu, Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki gizemli bir nokta üzerinde ısı artışı olduğunu tespit etti.

04 Kasım 2018 17:42
NASA az önce yayınladı… Okyanusta korkutan görüntü
Küresel ısınma ile okyanus ısısının arttığını ve bu durumun doğal yaşamı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz… Fakat Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait bir uydunun çektiği görüntüler bilim dünyasını şaşkına çeviren bir anomaliyi gözler önüne serdi.
Güney Amerika ve Atlantik Okyanusu üzerinde dünyayı izleyen Suomi NPP isimli uydunun çektiği görüntülerde okyanusun ortasındaki bir noktada aşırı bir ısı artışı olduğu tespit edildi. Görüntülerde kara parçası üzerindeki kırmızı noktalarda bölgesel aşırı ısı artışı olduğunu vurgulayan yetkililer, "Bu durum çok olağan, fakat okyanusun ortasındaki tek bir noktada ısı artışının yaşanması anlatılabilecek bir durum değil" açıklamasını yaptı.

Komplo teorisyenleri, "Bu ısı okyanusun dibinden bile bu kadar bariz bir şekilde görülüyorsa gerçekten çok ciddi bir durum vardır" ifadesini kullandı. NASA'nın görüntülerini yaklaşık 100.000 kişi izlerken Universidad Mayor'da görev alan bilim insanı Patricia Oliva, "Açıkçası okyanusun ortasında bir şey yanmıyor. Okyanusun derinliğinde volkanik bir faaliyet olması da oldukça olası" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sözcü

Diğer Haberler

Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybetti Futbol

Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybetti
Galatasaray - Schalke maçında İskoç hakem Galatasaray

Galatasaray - Schalke maçında İskoç hakem
bein sports 1 canlı izle şifresiz, Trabzonspor Bursaspor maçı İZLE Gündem

bein sports 1 canlı izle şifresiz, Trabzonspor Bursaspor maçı İZLE
CANLI YAYIN : Trabzonspor Bursaspor izle Gündem

CANLI YAYIN : Trabzonspor Bursaspor izle
bein sports izle, Trabzonspor Bursaspor CANLI İZLE şifresiz Gündem

bein sports izle, Trabzonspor Bursaspor CANLI İZLE şifresiz
Trabzonspor Bursaspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle) Gündem

Trabzonspor Bursaspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)
Yeni Malatyaspor tek golle 3 puanı aldı Aytemiz Alanyaspor

Yeni Malatyaspor tek golle 3 puanı aldı
Adana Demirspor, kötü gidişe dur dedi Spor Toto 1. Lig

Adana Demirspor, kötü gidişe dur dedi
NASA az önce yayınladı… Okyanusta korkutan görüntü Sosyal Medya Dedikoduları

NASA az önce yayınladı… Okyanusta korkutan görüntü
Daha fazla göster
1

Şimdi yandılar, cezalarla ilgili şok detay; En az 5'er maç...
2

Derbide Dirk Kuyt detayı! Koeman'ın planı...
3

Barcelona, Cengiz Ünder'i takibe aldı
4

Josef de Souza'dan Belhanda'ya gönderme
5

Eren Derdiyok'a Tolga muamelesi!
6

İşte Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri!
7

Beşiktaş'tan Younes Belhanda tepkisi!
8

Hasan Ali Kaldırım: "Fenerbahçe'ye oley çekilmez"
9

Jailson'dan derbi açıklaması; "Ellerinden zor kurtuldum"
10

Halil Altıntop'tan Thomas Müller'in eşine tepki
yukarı ok