Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



"Ne zaman öldürüldü?", "Kim tarafından dereye bırakıldı?", "Defalarca aranan derede Narin'in cenazesi neden bulunamadı?", "Fail tek kişi mi yoksa tanıklar var mı?" soruları Narin'in öldürülmesinin ardından yanıt bekliyor.



NARİN'İ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?



Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve 4 amcası da gözaltında. Günlerdir cevabını aranan "Narin nasıl öldürüldü?" sorusunun yanıtı için büyük önem taşıyan otopsinin ön raporu da çıktı. Ön raporda gözle görülür kesici alet ya da silahla yaralama bulgusu yok. Ölüm zamanı ise tespit edilemedi



Narin'in cansız bedeni derede çuval içinde bulundu. Cinayetin nerede işlendiği araştırılırken olay sonrası Narin'in bedeninin dereye nasıl taşındığı da tespit edilmeye çalışılıyor.



Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği amcası Salim Güran'a otomobil ikinci kez incelemeye alındı.





SİLİNEN MESAJLARDA NE VARDI?



Amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.



Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.



DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR



Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni bazı iddialar ortaya atıldı.



Aramalar sürerken bir terlik bulunmuş ve aile terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti. Ancak bu terliğin Narin'e ait olabileceği öne sürülüyor.



Narin'in anne ve babasının tutuklanan amca Salim Güran'ı tutuklanmasının ardından onu ziyaret ettiği de belirtiliyor.



ENGELLİ ABLANIN 7 YIL ÖNCEKİ ÖLÜMÜ



Dikkat çekici başka bir iddia da Narin'in engelli ablasının 7 yıl önce merdivenden düşerek gerçekleştiği söylenen ölümü.



Narin'in öldürülmesinin engelli ablanın ölümüne ilişkin de soru işaretlerine neden olduğu belirtilirken daha önceki ölümle ilgili otopsi yapılmadığı öne sürülüyor.



GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ İTİRAF ETTİ



Narin'in cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken önmeli bir gelişme yaşandı.



Gözaltında olan 24 kişiden biri amca Salim Güran'ın komşusu olduğu iddia edilen kişi, itiraflarda bulundu.



İtirafçı, Narin'in cesedinin amca Salim Güran tarafından arabasında taşındığını dile getirip kendisine para karşılığında cesedin ortadan kaldırılmasını teklif ettiğini de sözlerine ekledi.



İtirafçı da para karşılığı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini ve küçük kızın naaşının battaniyeye sarılı bir şekilde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü iddia etti.

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