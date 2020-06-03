Nargile kafeler ne zaman açılacak? Açıklandı mı

Nargile kafeler açılışı ne zaman olacak beklentisi içinde olanların kafasında tek soru var. İşletmelere gitmek isteyenler nargile kafeler ne zaman açılıyor bilgisini edinmek istiyor. Genelge çerçevesinde, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri "iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Nargile kafeler ne zaman açılacak, nargile kafeler açılacak mı, nargile kafe yasak bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Haziran 2020 14:40
Nargile kafeler ne zaman açılacak? Açıklandı mı
Nargile kafeler ne zaman açılacak beklentisinde olanların aklında hep aynı soru var. Nargile içmek isteyenler bir süre daha bekleyecek çünkü henüz nargile kafeler ne zaman açılacak bilgisi netleşmiş değil. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan kahveler 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Merakla beklenen sorunun cevabının gelmesiyle kahveler ne zaman açılacak sorusu cevaplanmış oldu. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, kahvehane, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
KAHVELERDE MASALAR ARASI 1.5 METRE

Açılma kararının ardından kahvehanelerde masalar arası mesafenin 1.5 metre aralıklarla düzenleneceği öğrenildi. Kahvehaneye gelen vatandaşların maske takmak zorunda olacağı da belirtildi. Kahvehanelerde Nargile kafeler dikkat edilmesi gereken bir konu ise her oyundan sonra okey taşları ve tavla pullarının dezenfekte edileceği oldu.



1 HAZİRAN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada lokallerinde açılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Nargile kafeler lokal vasfındaki kahvehanelerinde açılacağı bilinirken diğer kahve ve kahvehanelerin açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kahvehane sahiplerinin 1 Haziran için açılış hazırlıkları yaptığı bilinmekte.

Kaynak Yeniçağ: Kahvelerde hazırlıklar başladı. Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılacak?

CAM BARDAK MI, KARTON BARDAK MI?

Öte yandan kahvehanelerin açılmasını bekleyen vatandaşların Nargile kafeler merak ettiği en önemli sor ise cam bardak mı, karton bardak mı kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam bardak ya da karton bardak kullanımına ilişkin bir detaya yer vermezken, kahvehane işletmecileri de konunun aydınlatılmasını bekliyor.

Nargile kafeler, konuya ilişkin gerekli açıklamanın ise Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı ortak genelge ile yapılması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren açılacak işletmelerin Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde hizmete gireceği de gelen bilgiler arasında.

Kahvehane işletmecileri ise karton bardak kararı gelirse bu kurula uymaya hazır olduklarını, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor.



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