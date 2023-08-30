Nara: "Icardi hak ettiği yerde"

Wanda Nara, Galatasaray'ın 2-1 Molde'yi mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nara: 'Icardi hak ettiği yerde'
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30 Ağustos 2023 00:57
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 01:25
Wanda Nara, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Wanda Nara'nın o paylaşımdaki sözleri:

"Şampiyonlar Ligi, biz geliyoruz. Icardi, hak ettiği yerde."

Wanda Nara'nın bu paylaşımı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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