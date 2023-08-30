Nara: 'Icardi hak ettiği yerde'

Wanda Nara, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İşte Wanda Nara'nın o paylaşımdaki sözleri:
"Şampiyonlar Ligi, biz geliyoruz. Icardi, hak ettiği yerde."
Wanda Nara'nın bu paylaşımı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Wanda Nara'nın o paylaşımdaki sözleri:
"Şampiyonlar Ligi, biz geliyoruz. Icardi, hak ettiği yerde."
Wanda Nara'nın bu paylaşımı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.