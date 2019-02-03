sembol oyuncusu haline gelen, Çin'e tranferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Napoli'de 13 sezondur forma giyen Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifeng ile anlaşmaya vardı.İtalya basınında yer alan haberlere göre; Dalian Yifeng, Hamsik için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Konu hakkında konuşan Marek Hamsik, "Görüşmeler devam ediyor. Kulüp, Napoli ile tarih yazan bu oyuncuya büyük saygı duyuyor. Eğer başka bir deneyim yaşamak istiyorsa, onu mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.