  •  
    "Beşiktaş'ta yöneticiler Sergen Yalçın'ı istiyor..."
  •  
    Benzia, sonra Belhanda! Süper Lig'de bir ilk oldu!
  •  
    G.Saraylı yıldıza SERT: "Hagi sonrası değilsin"
  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."

Napoli'nin yıldızı Hamsik, Çin yolcusu!

Napoli'nin Slovak futbolcusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifeng ile prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli'nin yıldızı Hamsik, Çin yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 02:40
Napoli'nin sembol oyuncusu haline gelen Marek Hamsik, Çin'e tranferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Napoli'de 13 sezondur forma giyen Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifeng ile anlaşmaya vardı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Dalian Yifeng, Hamsik için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Konu hakkında konuşan Marek Hamsik, "Görüşmeler devam ediyor. Kulüp, Napoli ile tarih yazan bu oyuncuya büyük saygı duyuyor. Eğer başka bir deneyim yaşamak istiyorsa, onu mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için