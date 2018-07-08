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Napoli'nin yeni hedefi: Angel Di Maria!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Ancelotti'nin talebi üzerine Angel Di Maria'nın menajerleriyle görüştüğü ve teklifini yaptığı iddia edildi .

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli'nin yeni hedefi: Angel Di Maria!
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08 Temmuz 2018 19:45
Napoli'nin, Paris Saint-Germain'de arka plana düşen Angel Di Maria'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberde; Carlo Ancelotti'nin eski oyuncusunu takımında görmek istediği ve bunun üzerine Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de transferi bitirmek için temaslara başladığı bilgisi verildi. De Laurentiis'in Di Maria'ya 5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerdiği kaydedildi.

Henüz PSG'ye resmi bir teklifin yapılmadığı, ancak kontratının bitimine 1 yıl kalan Arjantinli yıldız için makul bir bonservis üzerinden anlaşma yapılabileceği ifade edildi.

30 yaşındaki Di Maria, 2015 yazında 63 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester United'dan transfer edilmişti. Arjantinli sağ açık, geçen sezon oynadığı 45 resmi maçta 21 gol atıp 12 asist yapmıştı.

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