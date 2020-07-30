Napoli'nin Cengiz Ünder teklifi ortaya çıktı

Napoli'nin milli oyuncu Cengiz Ünder için ilgisi sürüyor. Gattuso'nun takımında çok istediği milli kanat oyuncusu için yapılan teklif belli oldu.



Roma'da son dönemde gözden düşen Cengiz Ünder'in, Almanya'daki Avrupa Ligi maçlarında bile kadroya alınmayabileceği konuşuluyor. Fonseca'nın görev vermediği milli oyuncu için Napoli'nin ilgisi ise her geçen gün artıyor.



25 MİLYON VE BONUSLAR



Napoli milli oyuncunun bonservisi için 25 milyon avro artı 6 milyon avro bonus içeren bir teklif yaptı. Roma ise 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 35 milyon avro civarında bir teklif bekliyor.



Eğer transfer gerçekleşirse Medipol Başakşehir'de bu transfer ücretinden yüzde 20 pay alacak.



CENGİZ KABUL ETTİ



Milli oyuncu Cengiz Ünder ise kendisine sunulan 2.8 milyon sezonluk ücreti kabul etti ve çoktan Napoli ile anlaşmaya vardı.



Cengiz Ünder bu sezon Roma forması ile 22 resmi maçta görev yaptı. Toplam 373 dakika görev alan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.



