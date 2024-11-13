Napolili Manna: "Osimhen'i isteyen çok, pazarlık yok!"

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'dan, Victor Osimhen'in geleceği için açıklama: "Napoli'nin kapısı pazarlığa kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. Osimhen'i isteyen çok takım var ve de bu parayı ödemeye hazırlar."

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napolili Manna: 'Osimhen'i isteyen çok, pazarlık yok!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 08:22
Napoli sonrasında yolu İstanbul'a düşen Victor Osimhen, Galatasaray'daki golleri ile yeniden Avrupa piyasasının radarındaki isim oldu.

Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sabah gazetesiine açıklamalarda bulundu.

75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar." dedi.

"FESHEDİLEBİLİR!"

Manna, "Napoli, böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE YAKIN TAKİPTE

İtalyan ekibi, Osimhen için teklifleri beklerken Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakın takipte...

Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery