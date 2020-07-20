Napoli'den Sörloth için 22 milyonluk bütçe!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için Crystal Palace'a teklif yapmaya hazırlanıyor.



İngiliz basınının haberine göre; Çizme ekibi, Norveçli yıldız için 22 milyon sterlin bütçe ayırdı. Haberde teknik direktör Roy Hodgson tarafından önce Genk'e ardından Trabzonspor'a kiralanan oyuncuya Wolfsburg ve Fiorentina'nın da talip olduğu belirtildi.



24 yaşındaki golcü futbolcunun Napoli'ye olası transferinde 2 yıllığına kiralandığı Trabzonspor'un da söz sahibi olacağı ifade edildi.



Bordo - mavili ekiple bu sezon 47 maça çıkan Sörloth, 31 gol - 10 asistlik dikkat çeken bir performans sergiledi.



