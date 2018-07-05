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Napoli'den orta sahaya takviye

Napoli, Real Betis'ten İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Napoli'den orta sahaya takviye
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05 Temmuz 2018 16:11
İtalya ekibi Napoli, İspanya'nın Real Betis takımından orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer etti.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Ruiz ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya basınında, Napoli'nin Fabian Ruiz'in 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Real Betis formasıyla 35 maça çıkan Fabian Ruiz, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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