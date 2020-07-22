Napoli'den Cengiz Ünder açıklaması!

Napoli Sportif Direktörü Giuntoli, Cengiz Ünder iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

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Napoli'den Cengiz Ünder açıklaması!
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22 Temmuz 2020 20:49
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, gündemdeki isimler Cengiz Ünder ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK OYUNCU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Giuntoli, yaptığı açıklamada; "Şu anda açıklamaya değer bir şey yok. O kadar çok oyuncuyu aynı anda değerlendiriyoruz ki..." dedi.

"GATTUSO'YA İNANDIK"

Teknik Direktör Gennaro Gattuso hakkında da konuşan Giuntoli; "Takımın potansiyelini biliyoruz ve Gattuso iyi bir iş çıkarıyor. Yapabileceği şeylerin daha fazlası olduğunu biliyoruz. Başarının onunla geleceğine inandık. Harika bir hoca ve muhteşem bir gelecek onu bekliyor." dedi.



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