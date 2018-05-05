İtalya Serie A takımlarından Napoli'de başkan De Laurentiis, teknik direktör Sarri hakkında gündeme oturan açıklamalarda bulundu.Serie A'da şampiyonluğu Juventus'a kaptırmak üzere olan Napoli'de suçu Sarri'nin üzerine atan Laurentiis, Sarri'nin sezon boyunca kadroda yer alan tüm oyunculardan faydalanamadığını ifade etti.Sarri'nin kadro tercihlerini eleştiren De Laurentiis, "Sahip olduğunuz tüm oyuncuları kullanmazsanız, bitiş çizgisine nefesiniz yetmez. Bu kaçınılmazdır. Sarri ile konuştum, Napoli'de kalırsa memnun olurum ancak gitmek istiyorsa da birisinin çıkıp fesih maddesini ödemesi gerekiyor.dedi.Sarri'nin takımdan ayrılmasının ardından alternatiflerinin olduğunu ifade eden De Laurentiis, "Geçtiğimiz sezondan bu yana Pda Sarri'ye eşit seviyede iyi alternatiflerim var" ifadelerini kullandı.Juventus ile olan şampiyonluk yarışını da değerlendiren De Laurentiis,Federasyon, Juventus ile ilgili bir karar almadan önce 20 bin kez düşünmek zorunda ve bunu yapıyorlar" şeklinde konuştu.