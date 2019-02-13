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Napoli'de ilk hedef Avrupa Ligi! Açıkladı

Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Avrupa Ligi'ni çok ciddi aldıklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli'de ilk hedef Avrupa Ligi! Açıkladı
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13 Şubat 2019 23:51
Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerine vurgu yaptı.

Serie A'da Juventus ile girdiği şampiyonluk yarışında geri kalan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Avrupa Ligi'ni hedef olarak gösterdi.

"SONUNA KADAR GİDEBİLİRİZ"

Carlo Ancelotti, "Ligde son maçları yeterince iyi oynamadık. Avrupa Ligi'ni kazanmak, bu sezonu unutulmaz yapabilir. Bu uzun bir turnuva ama sonuna kadar gidebiliriz" dedi.

"DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Sezonun kalan kısmından umutlu olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Birçok insan bu sezonun geçiş dönemi olduğunu söylüyor ancak ben böyle düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda oynayacağımız daha çok maç var" şeklinde konuştu.

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