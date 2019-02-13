Napoli'de ilk hedef Avrupa Ligi! Açıkladı

Napoli'nin teknik direktörü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerine vurgu yaptı.Serie A'da Juventus ile girdiği şampiyonluk yarışında geri kalan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Avrupa Ligi'ni hedef olarak gösterdi.Carlo Ancelotti, "Ligde son maçları yeterince iyi oynamadık. Avrupa Ligi'ni kazanmak, bu sezonu unutulmaz yapabilir. Bu uzun bir turnuva ama sonuna kadar gidebiliriz" dedi.Sezonun kalan kısmından umutlu olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Birçok insan bu sezonun geçiş dönemi olduğunu söylüyor ancak ben böyle düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda oynayacağımız daha çok maç var" şeklinde konuştu.