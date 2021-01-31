Napoli'de Eljif Elmas attı, 3 puan geldi

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile parma karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli'de Eljif Elmas attı, 3 puan geldi
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31 Ocak 2021 21:57
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile parma karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

Napoli'nin golleri 32. dakikada Eljif Elmas ve 82. dakikada Politano'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, puanını 37'ye çıkartarak 4. sırada yer aldı. Uzun süredir galibyet hasreti olan Parma ise ligdeki 11. yenilgisini aldı ve 13 puanla 19. sırada yer aldı.

Napoli, Serie A'nın 21. haftasında Genoa deplasmanına gidecek. Parma ise aynı haftada sahasında Bologna ile karşılaşacak.



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