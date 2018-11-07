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Napoli'de 2 gol, kazanan yok! Lider değişmedi

Şampiyonlar Ligi C grubunda Napoli ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Napoli'de 2 gol, kazanan yok! Lider değişmedi
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07 Kasım 2018 00:56
Şampiyonlar Ligi C grubunda Napoli ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain 45. dakikada Juan Bernat'ın kaydettiği golle öne geçti. Golün asistini yapan isim se Kylian Mbappe oldu.

Napoli karşılaşmanın 62. dakikasında Lorenzo Insigne'nin penaltıdan kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı ve taraftarlar 1'er puan aldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 6'ya yükseltti. Paris Saint-Germain ise 5 puanla grupta 3. sırada bulunuyor. Kızılyıldız'a kaybeden Liverpool, bu sonuçla liderlik koltuğunda kaldı.

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