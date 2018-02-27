İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 29. dakikasında Jose Callejon ile öne geçen Napoli, 42. dakikada Mertens ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Mücadelenin 61. dakikasında Napoli, Hamsik ile skoru 3-0'a getirdi. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise sahneye Insigne çıktı.Son sözü 90. dakikada Napoli'den Mario Rui söyledi ve skor 5-0'a geldi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli deplasmanda Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Napoli 69 puanla liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 25 puanda kaldı.