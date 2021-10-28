Napoli yeniden zirveye yerleşti

İtalya Serie A'nın 10. haftasında lider Napoli, sahasında Bologna'yı ağırladı.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın 18. dakikasında Eljif Elmas'ın asistiyle Fabian Ruiz ev sahibini öne geçirdi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Insigne penaltıdan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda hız kesmeyen Napoli, 62'de yeniden penaltı kazandı ve Insigne ile fark üçe çıktı. Kalan dakikalarda Napoli rakibine şans vermezken skoru da tutmayı başardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Napoli 28 puana yükselerek Milan'dan zirveyi devraldı. Bologna ise 12 puanda kaldı.





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