Napoli yeniden zirveye yerleşti

Serie A'nın 10. haftasında Napoli, sahasında Bologna'yı 3-0 yenerek 28 puana ulaştı ve Milan'dan zirveyi devraldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli yeniden zirveye yerleşti
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28 Ekim 2021 23:38
İtalya Serie A'nın 10. haftasında lider Napoli, sahasında Bologna'yı ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Eljif Elmas'ın asistiyle Fabian Ruiz ev sahibini öne geçirdi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Insigne penaltıdan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda hız kesmeyen Napoli, 62'de yeniden penaltı kazandı ve Insigne ile fark üçe çıktı. Kalan dakikalarda Napoli rakibine şans vermezken skoru da tutmayı başardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli 28 puana yükselerek Milan'dan zirveyi devraldı. Bologna ise 12 puanda kaldı.


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