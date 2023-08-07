Napoli yeni stoperini açıkladı

Kim Min Jae'yi Bayern Münih'e satan Napoli, savunma bölgesine yeni transferini resmen açıkladı.
Napoli, RB Bragantino forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Natan'ı 10 milyon euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.
İtalyan devi, genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Natan, geçtiğimiz sezon 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Flamengo'dan Bragantino'ya transfer olmuştu. Natan, Brezilya ekibinde 26 karşılaşmada süre aldı.
Napoli, RB Bragantino forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Natan'ı 10 milyon euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.
İtalyan devi, genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Natan, geçtiğimiz sezon 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Flamengo'dan Bragantino'ya transfer olmuştu. Natan, Brezilya ekibinde 26 karşılaşmada süre aldı.