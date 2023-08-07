Napoli yeni stoperini açıkladı

Napoli, Bayern Münih'e sattığı Kim Min-Jae'nin boşluğunu RB Bragantino forması giyen Brezilyalı stoper Natan ile doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Napoli yeni stoperini açıkladı
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07 Ağustos 2023 15:53
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 15:58
Kim Min Jae'yi Bayern Münih'e satan Napoli, savunma bölgesine yeni transferini resmen açıkladı. 

Napoli, RB Bragantino forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Natan'ı 10 milyon euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

İtalyan devi, genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

SEZON PERFORMANSI 

22 yaşındaki Natan, geçtiğimiz sezon 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Flamengo'dan Bragantino'ya transfer olmuştu. Natan, Brezilya ekibinde 26 karşılaşmada süre aldı. 

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