Napoli, yeni Kim Min-Jae'yi Brezilya'da buldu!

Napoli, Bayern Münih'e sattığı Kim Min-Jae'nin halefini Brezilya'da buldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Napoli, yeni Kim Min-Jae'yi Brezilya'da buldu!
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04 Ağustos 2023 17:52
Savunmaya takviye yapmayı planlayan Napoli, yeni bir ismi gündeme aldı.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, Bayern'e imza atan Kim Min-Jae'nin yerine RB Bragantino forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Natan'ı transfer etmek istiyor.

Napoli'nin 2001 doğumlu oyuncu için resmi temaslarını hızlandırdığı belirtildi.

Etkili performansı ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan genç Brezilyalı'ya Roma'nın da ilgisi olduğu aktarıldı.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 3,5 milyon euro bonsrvis bedeliyle Flamengo'dan Bragantino'ya transfer oldu.

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