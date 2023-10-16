Napoli'ye Osimhen'den kötü haber!

Napoli, yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takım kampında sakatlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'ye Osimhen'den kötü haber!
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16 Ekim 2023 20:32
Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen'den Napoli'ye kötü haber geldi. 

Yıldız oyuncu, milli takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkartıldı.

Napoli kulübü, Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, yıldız oyuncunun 'sağ arka uyluk kasında lezyon' saptandığı ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Victor Osimhen'in önümüzdeki en az 3 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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