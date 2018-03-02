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Napoli, Vlad Chiriches ile sözleşme imzaladı!

İtalya Serie A takımlarından Napoli, sezon başı Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Vlad Chiriches'in sözleşmesini uzattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli, Vlad Chiriches ile sözleşme imzaladı!
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02 Mart 2018 20:42
İtalya Serie A'nın lideri Napoli, 28 yaşındaki Romanyalı savunma oyuncusu Vlad Chiriches'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği futbolcu, 4 sezon daha Napoli forması giyecek.

2015 yılında Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Vlad Chiriches, bu sezon Napoli'de sadece 8 maçta forma giyebilmişti.

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