Napoli, Vlad Chiriches ile sözleşme imzaladı!

İtalya Serie A'nın lideri Napoli, 28 yaşındaki Romanyalı savunma oyuncusu Vlad Chiriches'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği futbolcu, 4 sezon daha Napoli forması giyecek.
2015 yılında Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Vlad Chiriches, bu sezon Napoli'de sadece 8 maçta forma giyebilmişti.
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Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği futbolcu, 4 sezon daha Napoli forması giyecek.
2015 yılında Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Vlad Chiriches, bu sezon Napoli'de sadece 8 maçta forma giyebilmişti.
s
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