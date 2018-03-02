Napoli, Vlad Chiriches ile sözleşme imzaladı!

İtalya Serie A'nın lideri, 28 yaşındaki Romanyalı savunma oyuncusu'in sözleşmesiniyılına kadar uzattı.Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği futbolcu, 4 sezon daha Napoli forması giyecek.2015 yılında Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Vlad Chiriches, bu sezon Napoli'de sadece 8 maçta forma giyebilmişti.