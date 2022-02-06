Napoli, Venezia deplasmanında hata yapmadı

İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Napoli, Venezia deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli, Venezia deplasmanında hata yapmadı
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06 Şubat 2022 19:02
İtalya Ligi'nde Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Napoli oldu.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Victor Osimhen ve 90+10. dakikada Andrea Petagna kaydetti.

Veneiza'da sağ bek Tyronne Ebuehi, karşılaşmanın hakemiyle çarpıştı. Başındaki açılma nedeniyle oyuna bandajla devam edebildi. Tyronne Ebuehi 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Eljif Elmas, Napoli'de maça yedek başladı. 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Napoli puanını 52'ye yükseltti. Venezia 18 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Inter'i ağırlayacak. Venezia, Torino deplasmanına çıkacak.

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