Napoli ve Milan'ın kapışmasında galip çıkmadı

Serie A 32. hafta mücadelesinde Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.



San Paolo'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Milan, 20. dakikada sol bek Theo Hernandez'in golüyle eşitliği bozan taraf oldu. Dakikalar 34'ü gösterdiğindeise Di Lorenzo'nun golü maça dengeyi getirdi ve ilk yarı beraberlikle sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da gol ararken eşitliği bu kez Napoli bozdu. 60. dakikada Mertens, Callejon'un asistinte topu ağlarla buluşturdu. 73. dakikada Kessie kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren isim oldu ve maça yeniden denge geldi. 87. dakikada Saelemaekers ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.



Bu sonucun ardından Milan 50 puana yükselirken Napoli de puanını 52'ye çıkardı.



