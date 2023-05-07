Napoli, tek golle kazandı

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu hafta içerisinde garantileyen Napoli, sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Napoli, tek golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2023 23:20
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Serie A'da şampiyonluğunu matematiksel olarak hafta içinde garantileyen Napoli, orta sıralardaki Fiorentina'yı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.

Ligde şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sahasında ilk kez seyircisiyle buluşan Napoli, Fiorentina'yı 74.dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla şampiyon Napoli, puanını 83'e çıkarttı. Fiorentina ise 46 puanla 8. sırada kaldı.

Napoli, ligin 33. haftasında Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisinin 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery