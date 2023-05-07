İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi.



Serie A'da şampiyonluğunu matematiksel olarak hafta içinde garantileyen Napoli, orta sıralardaki Fiorentina'yı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.



Ligde şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sahasında ilk kez seyircisiyle buluşan Napoli, Fiorentina'yı 74.dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçla şampiyon Napoli, puanını 83'e çıkarttı. Fiorentina ise 46 puanla 8. sırada kaldı.



Napoli, ligin 33. haftasında Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisinin 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.





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