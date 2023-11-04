Napoli, Szymanski için teklifle geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'yi uzun süredir takip eden Napoli'nin, ocak ayında sarı lacivertli kulübe Polonyalı futbolcu için 15 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

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Napoli, Szymanski için teklifle geliyor!
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04 Kasım 2023 12:30
Uzun süredir Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi.

Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

NAPOLI, SZYAMNSKI İÇİN TEKLİFLE GELİYOR!
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