Uzun süredir Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi.
Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
NAPOLI, SZYAMNSKI İÇİN TEKLİFLE GELİYOR!
Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
NAPOLI, SZYAMNSKI İÇİN TEKLİFLE GELİYOR!