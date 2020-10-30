Napoli Sociedad deplasmanından 3 puan çıkardı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 2. maçında İspanyol ekibi Real Sociedad ile İtalyan Napoli karşı karşıya geldi.



Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Napoli 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada tam bir dengelerin mücadelesine şahit olundu. İkinic yarının henüz başında 55. dakikada Politano'nun golü gelirken kalan dakikalarda Napoli farkı açmak için Mertens, Osimhen gibi isimleri oyuna aldı. Aynı şekilde Sociedad da gol umudu Willian Jose'yi sahaya sürerken beklenen gol gelmedi. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Napoli'nin golcüsü Osimhen ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve mücadele 1-0'lık Napoli üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Napoli grubunda ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi, Real Sociedad ise 3 puanda kaldı.



