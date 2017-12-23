Napoli Sampdoria maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Napoli-Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Napoli-Sampdoria maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:33
Napoli Sampdoria maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Napoli-Sampdoria maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Napoli-Sampdoria karşı karşıya gelecek.

NAPOLI-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Napoli-Sampdoria maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Sampdoria maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 42 puan 27 averaj ile lider durumda bulunan Napoli, 27 puan 7 averaj ile 6. sırada yer alan Sampdoria ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Faouzi Ghoulam, Arkadiusz Milik, misafir takımda ise Ricardo Alvarez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 72.800 kişi kapasiteli San Paolo Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davide Massa yönetecek.

Ev Sahibi

- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.

- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.

- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Lorenzo Insigne.

- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Fabio Quagliarella .

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Lucas Torreira (1.440 dakika).

- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti.

Son Karşılaşmalar

- 7 maçı Napoli kazanırken, 3 maç berabere bitti.Sampdoria bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

- Napoli 25 gol atarken, Sampdoria 12 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Napoli 6 ve Sampdoria 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

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