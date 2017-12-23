Napoli Sampdoria maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Napoli-Sampdoria maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Napoli-Sampdoria karşı karşıya gelecek.
NAPOLI-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor
. Ligin 17. haftasında oynanacak Napoli-Sampdoria maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Napoli-Sampdoria maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.Genel Bilgiler
- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 42 puan 27 averaj ile lider durumda bulunan Napoli, 27 puan 7 averaj ile 6. sırada yer alan Sampdoria ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Faouzi Ghoulam, Arkadiusz Milik, misafir takımda ise Ricardo Alvarez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 72.800 kişi kapasiteli San Paolo Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davide Massa yönetecek.Ev Sahibi
- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.
- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.
- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Lorenzo Insigne.
- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Fabio Quagliarella .
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Lucas Torreira (1.440 dakika).
- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti.Son Karşılaşmalar
- 7 maçı Napoli kazanırken, 3 maç berabere bitti.Sampdoria bu maçlarda galibiyet elde edemedi.
- Napoli 25 gol atarken, Sampdoria 12 golle karşılık verdi.
- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 4 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
- Napoli 6 ve Sampdoria 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.