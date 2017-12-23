Napoli Sampdoria maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 42 puan 27 averaj ile lider durumda bulunan Napoli, 27 puan 7 averaj ile 6. sırada yer alan Sampdoria ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Faouzi Ghoulam, Arkadiusz Milik, misafir takımda ise Ricardo Alvarez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 72.800 kişi kapasiteli San Paolo Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davide Massa yönetecek.- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Lorenzo Insigne.- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Fabio Quagliarella .- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Lucas Torreira (1.440 dakika).- Hakem Davide Massa yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti.- 7 maçı Napoli kazanırken, 3 maç berabere bitti.Sampdoria bu maçlarda galibiyet elde edemedi.- Napoli 25 gol atarken, Sampdoria 12 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 4 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Napoli 6 ve Sampdoria 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.