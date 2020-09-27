Napoli, sahasında şov yaptı şov! 6 gollü zafer...

İtalya Ligi Serie A'da 2. hafta mücadelesinde Napoli, konuk ettiği Genoa'yı 6-0'lık skorla mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Napoli, sahasında şov yaptı şov! 6 gollü zafer...
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27 Eylül 2020 21:02
İtalya Ligi Serie A'da 2. hafta karşılaşmasında Napoli, Genoa'yı konuk etti.

San Paolo Stadyumu'nda oynanan mücadele Napoli'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. ve 65. dakikada Lozano, 46. dakikada Zielinski, 57. dakikada Mertens, 69. dakikada Eljif Elmas ve 72. dakikada Matteo Politano kaydetti.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Napoli, puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk kaybını yaşayan Genoa ise 3 puanla 11. sırada yer aldı.

Napoli, gelecek hafta Juventus deplasmanına konuk olacak. Genoa ise Torino'yu ağırlayacak.



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