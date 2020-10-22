Napoli sahasında şok yenilgi aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Napoli sahasında şok yenilgi aldı
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22 Ekim 2020 21:50
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Napoli, evinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alkmaar 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Alkmaar'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada de Wit'ten geldi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Grubun 2. haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.



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