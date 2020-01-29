Napoli Rodriguez'i imza için bekliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ancak mali kriterler nedeniyle imza attıramadığı Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'ye PSV'nin ardından bir rakip daha çıktı.Napoli'nin oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atamamasını fırsat bilerek teklifini Milan yöneticilerinin önüne koyarak teklif yaptğı belirtildi. Anlaşmanın detayında ise 1 milyon euroluk kiralama bedelinin yanı sıra, sezon sonunda geçerli olacak satış opsiyonunun da 6 milyon euro olacağı konuşuluyor.İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'da haberinde Rodriguez'in Napoli ile anlaştığı ve 29 Ocak Çarşamba günü transferin gerçekleşeceğini belirtti.Rodriguez PSV ile Milan kulübünün yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'yi istediğini söyleyerek transfere engel olmuştu. Bu kez Milan'dan ayrılamama ihtimali doğan Ricardo Rodriguez'in Napoli'ye evet dediği belirtiliyor.