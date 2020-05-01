Napoli resmen Vedat'ı istedi!

Son dönemde adı sürekli transfer haberleriyle geçen Vedat Muriç için Napoli devreye girdi. İtalyan ekibin resmen Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bildirildi.

Haber; Milliyet
Napoli resmen Vedat'ı istedi!
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01 Mayıs 2020 09:20
Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Vedat Muriç'in ismi transfer iddialarıyla geçmeye devam ediyor. Son dönemde adı İtalyan ve İngiliz kulüpleriyle geçen Kosovalı forvet için yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Manu Lonjon'un sosyal medyada yazdığı haberde; İtalyan kulübü Napoli'nin Muriç'i transfer etmek için resmen Fenerbahçe'ye başvuru yaptığı bilgisi göze çarptı. Daha önce Lazio'nun da istediği 25 yaşındaki golcü için Napoli'nin devreye resmen girdiği vurgulandı. Bir süredir forvet arayışında olan Napoli'nin transfer listesinde olan Muriç için harekete geçtiği aktarıldı.

Vedat Muriç bu sezon 28 resmi maçta 15 gol attı, 6 asist yaptı.

 

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