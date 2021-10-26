Napoli'nin sırrı; savunma!

İtalya Serie A'da 9 haftada 8 galibiyet bir beraberlik alarak Milan'la birlikte zirveyi paylaşan Napoli, savunma başarısıyla dikkat çekiyor.



NAPOLI VE CHELSEA



İtalyan ekibi, kendi liginde 9 haftada kalesinde sadece 3 gol görerek önemli bir başarıya imza attı. Napoli'ye bu istatistikte İngiltere'den Chelsea de eşlik ediyor. İngiliz ekibi de Premier Lig'de 9 hafta sonunda kalesinde sadece 3 gol gördü.



CEZA SAHASINDA ŞANS TANIMIYOR



Bununla birlikte Napoli, ceza sahası içinden rakiplere şut şansı vermeme konusunda da Avrupa'nın en iyi takımlarından biri.



Rakiplerine bu konuda 9 maçta 25 kez şans tanıyan Napoli'den bu anlamda sadece iki takım daha iyi, Atletico Madrid ve Manchester City. İki takım da rakiplerine ceza sahasından yalnızca 17 şut ama imkanı tanıdı.



İTALYA'DA ZİRVEDE



Napoli, ayrıca rakibi ceza sahasına sokmama konusunda da Avrupa'nın zirvesinde.



İtalyan ekibinin ligdeki 9 maçında, rakipler toplamda 135 kez topla ceza sahasına girebildi. Bu konuda İtalya'da zirvede yer alan Napoli, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise dördüncü sırada. Napoli'nin önünde 120 kez ile Atletico Madrid, 127 kezle Sevilla ve 134 kezle Bayern Münih var.





İLGİLİ VİDEO