Napoli'nin Fenerbahçe aşkı!

İtalya'nın son şampiyonunun listesinde Arda ve Ferdi ilk sıralarda. La Gazetta dello Sport, iki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibinin, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinde sarı-lacivertli kulüple kurduğu iyi ilişkilere güvendiğini vurguladı.

, Fotoğraf; AA
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Napoli'nin Fenerbahçe aşkı!
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08 Mayıs 2023 09:42
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı.

La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı.

'Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler' başlığı ile verilen haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin altı çizildi. 

 
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