Napoli'nin büyük pişmanlığı: Marcao

Napoli, 12.5 milyon euroluk fiyat karşısında satın almadığı Marcao'nun Avrupa performansını görünce pişman oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Napoli'nin büyük pişmanlığı: Marcao
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12 Mart 2022 11:09
Sezon başında Marcao için nabız yoklayan Napoli, Galatasaray yönetiminin 12.5 milyon Euro'luk isteği sonrasında bu fiyatı çok bulup geri adım atmıştı.

Avrupa Ligi'ndeki performansı ile büyük beğeni toplayan Brezilyalı stoper, Barcelona karşısındaki oyunu ile de İtalyanları bir kez daha büyüledi.

İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti.

Marcao, grup aşaması sonrası oynadığı 7 Avrupa Ligi maçının 6'sında sahanın en iyisi olmayı başardı.

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