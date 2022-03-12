Napoli'nin büyük pişmanlığı: Marcao

Sezon başında Marcao için nabız yoklayan Napoli, Galatasaray yönetiminin 12.5 milyon Euro'luk isteği sonrasında bu fiyatı çok bulup geri adım atmıştı.



Avrupa Ligi'ndeki performansı ile büyük beğeni toplayan Brezilyalı stoper, Barcelona karşısındaki oyunu ile de İtalyanları bir kez daha büyüledi.



İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti.



Marcao, grup aşaması sonrası oynadığı 7 Avrupa Ligi maçının 6'sında sahanın en iyisi olmayı başardı.





İLGİLİ VİDEO